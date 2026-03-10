Helena Prestes e Javier Martinez, arrivano parole di elogio per la coppia: “Meritano questo successo”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes e Javier Martinez sono tra le coppie più apprezzate dello spettacolo italiano. L’influencer ed il pallavolista si sono conosciuti all’interno del Grande Fratello 2024 e da quel momento non si sono più lasciati. In queste ore, gli Helevier sono finiti al centro di un commento da parte di un amico fotografo, che ha avuto modo di conoscerli molto da vicino durante alcuni shooting. In una storia pubblicata su Instagram, Gabriele Miceli ha dichiarato su Helena Prestes e Javier Martinez: “Ragazzi per favore non toccateli sono una coppia davvero stupenda. Non vedo l’ora di vederli ed abbracciarli. Ho bisogno dell’energia sopratutto di Helena, è una ragazza piena di energia, positività, quello che cerco ogni volta dalle persone.” Un bel attestato di stima da parte del fotografo nei confronti della coppia nata all’interno del GF.

Helena Prestes e Javier Martinez a Trani per scattare una campagna di moda

Sempre su Instagram, Gabriele Miceli ha fatto un dolce augurio ad Helena Prestes e Javier Martinez. Il fotografo ha dichiarato: “Ho visto il loro grandissimo traguardo, li auguro sempre il meglio, perchè sono dei ragazzi che si meritano tutto questo.” Proprio il pallavolista argentino ha appena finito di scattare una campagna di moda che lo vedrà assoluto protagonista. Il 31enne ha raggiunto Trani insieme alla compagna per questo nuovo progetto in collaborazione con un brand di abbigliamento tutto italiano. La prima a spoilerizzare la novità era stata l’influencer brasiliana che in un post su X aveva rivelato che il compagno avrebbe scattato una campagna pubblicitaria.