Javier Martinez e quel gesto per Helena Prestes che ha emozionato i fans: cosa ha fatto

Javier Martinez continua a far parlare di sé a distanza di tempo dalla sua partecipazione al Grande fratello dove ha trovato una grande popolarità. Proprio il pallavolista argentino ha approfittato della breve pausa del campionato di pallavolo per recarsi a Napoli dove ha preso parte ad un evento insieme a Helena Prestes. Nel corso delle ultime ore, tuttavia, il 31enne ha emozionato i suoi fans, compiendo un gesto nei confronti della fidanzata, con la quale ha una storia da ormai un anno dopo essersi conosciuti nella casa del Grande fratello. Javier Martinez ha infatti postato una storia nel suo profilo instagram in cui riprende l’influencer brasiliana per farle gli auguri in occasione della Festa della donna. L’ex gieffino ha scritto la seguente dedica: “Felice giorno della donna: Mio amore e compagna di vita.”

Javier Martinez festeggia Helena Prestes

Il pallavolista argentino ha voluto festeggiare colei che da ormai un anno ha reso ancora più speciale la sua vita. La relazione tra Javier Martinez e Helena Prestes procede col vento in poppa dopo quell’incontro nella casa del Grande fratello che ha fatto sognare milioni di italiani. La coppia ora si appresta a vivere un nuovo capitolo della loro vita insieme. Prossimamente i due ex gieffini si trasferiranno a Lecco dove lei ha acquistato una casa. Per l’occasione, la brasiliana ha pubblicato un video su Instagram in cui mostra un attico di lusso e molto spazioso nella cittadina lombarda.