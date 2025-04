Javier Martinez e Helena Prestes pronti per una famiglia? Le dichiarazioni di lui

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Javier Martinez e Helena Prestes stanno facendo molto parlare i fan in queste ultime settimane. In seguito alla loro uscita dal Grande Fratello, la coppia è stata ospite prima di Verissimo, poi di Striscia La Notizia e infine si sono recati in montagna a trovare Mattia Fumagalli, che aveva condiviso con loro l’esperienza nel reality show. Di recente, gli Helevier così si fanno chiamare in rete si sono recati nelle Marche dove hanno soggiornato per alcuni giorni in un noto resort. Proprio qui, la coppia ha avuto modo di visitare la casa di Giacomo Leopardi che è stata ampiamente documentata sui social. Nel corso delle ultime ore, però, Javier Martinez ha fatto una diretta Instagram dov’è tornato a parlare della storia d’amore con Helena Prestes, con la quale fa ormai coppia fissa da 2 mesi. Il semifinalista del Grande Fratello si è lasciato andare a delle confessioni al miele sulla fidanzata.

Javier Martinez vorrebbe formare una famiglia con Helena Prestes

Nel corso di una diretta Instagram, Javier Martinez ha parlato della relazione con Helena Prestes nata all’interno del Grande Fratello. L’uomo ha spiegato di aver tanti progetti con la fidanzata tra cui viaggiare e creare la loro famiglia. Proprio il pallavolista argentino ci ha tenuto a smentire la fake news su una possibile gravidanza da parte della fidanzata per poi dichiarare le seguenti parole: “non è incinta ma non vi nego che mi piacerebbe già tanto però vogliamo fare ancora qualcosa insieme come viaggiare prima!”. Il 30enne residente da tempo nelle Marche ha spiegato di aver vinto il Grande Fratello quando ha conosciuto Helena Prestes. Una storia d’amore che sembra procedere col vento in poppa come testimoniato in alcuni foto e video postati da entrambi sui social.