Grande Fratello, Javier Martinez al miele su Helena Prestes: “Mi mancava la mia metà”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Lo scorso 31 marzo è andata in onda la finale del Grande Fratello che ha visto la vittoria di Jessica Morlacchi su Helena Prestes. La modella brasiliana si è comunque contraddistinta per il suo percorso all’interno della casa fatto di tanti momenti che hanno fatto sognare il pubblico. Tra questi vi è la storia d’amore nata con Javier Martinez. Proprio gli Helevier hanno rilasciato un’intervista al settimanale Chi, dove hanno parlato della loro storia d’amore. Helena Prestes ha riferito di essersi avvicinata al pallavolista argentino pian piano perché aspettava che lui facesse il primo passo. La seconda classificata del Grande Fratello ha dichiarato le seguenti parole: “Ho visto in lui un animo nobile ed è questo che mi fa impazzire di un uomo.” La risposta di Javier non si è fatta attendere, tanto da affermare di aver sempre saputo che tra di loro ci fosse qualcosa anche se prima ha dovuto capire un po’ di cose dentro di sé.

Grande Fratello, Javier Martinez e il retroscena sulla storia con Helena Prestes

Intervistati dal settimanale Chi, Javier Martinez ha raccontato qualche retroscena sulla storia con Helena Prestes. Il pallavolista argentino che è stato eliminato nel corso della semifinale del Grande Fratello ha definito la modella brasiliana la sua altra metà con le seguenti parole: “Il mio avvicinamento si è trasformato in amore, non avevo bisogno di conferme ma dopo una settimana lontano da lei ho capito che mi mancava l’altra metà.” Alla domanda se lo spaventa avere una donna così caliente al suo fianco, Javier Martinez ha ammesso che all’inizio ha provato un po’ di paura anche se adesso non vede l’ora che lo travolga. Insomma, gli Helevier hanno iniziato questo post Gf nei migliori dei modi.