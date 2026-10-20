Javier Martinez e Helena Prestes distanti: arriva un tenero gesto

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Helena Prestes e Javier Martinez si trovano al momento distanti. L’ex pallavolista argentino della Terni volley academy ha lasciato l’Italia da alcuni giorni per motivi di lavoro. L’uomo si trova in Spagna e più precisamente a Malaga insieme ad altri ex gieffini tra cui Michael Castorino, Lucia Ilardo e Mattia Fumagalli per prendere parte alle riprese di un nuovo programma. Javier Martinez è infatti tra i protagonisti di Blindgate, un nuovo progetto d’intrattenimento, le cui registrazioni sono ambientate in Spagna. In alcuni contenuti pubblicati in rete si vede il compagno di Helena Prestes insieme al resto del cast mettersi alla prova in alcune sfide richieste per avanzare nel format.

Helena Prestes e la videochiamata con Helena Prestes dalla Spagna

Nel frattempo, Javier Martinez ha dimostrato di sentire la mancanza della compagna. In una storia postata dalla pagina del programma su Instagram si vede l’ex pallavolista argentino mentre fa una videochiamata con Helena Prestes all’interno di una stanza d’hotel in Spagna. La storia d’amore degli Helevier procede a gonfie vele dopo essersi conosciuti nella casa del Grande fratello nel 2024. Da pochi mesi, i due sono andati a convivere a Lecco dopo una breve fermata a Terni dove lui ha fatto la sua ultima stagione da pallavolista.