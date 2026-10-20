Helena Prestes insieme a Michelle Hunziker per un evento speciale: ecco quale

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La carriera di Helena Prestes ha preso il volo in seguito alla partecipazione al Grande fratello avvenuta due anni fa. La modella brasiliana ha siglato importanti collaborazioni lavorative che le hanno permesso di viaggiare sia in Italia che all’estero. In queste ore, l’influencer ha fatto tappa a Milano per prendere parte ad un evento speciale. La compagna di Javier Martinez ha partecipato alla presentazione della nuova linea di cosmesi ideata da Michelle Hunziker. Per l’occasione, Helena Prestes e molte altre influencer hanno avuto modo di provare la collagen skin reboot, un prodotto per la cura della pelle appena uscito in commercio.

Helena Prestes insieme a Michelle Hunziker per il lancio di un nuovo prodotto

Helena Prestes ha raggiunto Milano per prendere parte all’evento organizzato da Goovi, la linea di prodotti cosmetici di Michelle Hunziker. Per l’occasione, la donna ha pubblicato alcune storie sul suo profilo Instagram riguardante l’evento. In una foto si vede l’influencer-modella brasiliana insieme alla conduttrice italotedesca, presente alla presentazione del nuovo prodotto. Dopo l’esperienza al Grande fratello nel 2024, la compagna di Javier Martinez ha saputo ritagliarsi una carriera di tutto rispetto fatta di tante scelte azzeccate.