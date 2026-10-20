Javier Martinez insieme a Lucia Ilardo in Spagna: svelato il motivo

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Javier Martinez sta incuriosendo i suoi fans in questi ultimi giorni. L’ex pallavolista argentino della Terni volley academy ha da poche ore lasciato l’Italia per raggiungere Malaga in Spagna. L’uomo ha pubblicato alcuni contenuti sui social in cui lo si vede insieme a Mattia Fumagalli e Michael Castorino mentre visitano la città spagnola per un progetto top secret. Un’esperienza che il compagno di Helena Prestes sta condividendo anche con un’altra gieffina. Si tratta di Lucia Ilardo, che ha fatto molto parlare nella scorsa edizione del Grande Fratello Vip per la sua storia d’amore con Renato. La donna ha deciso di unirsi al resto del cast in questa esperienza fuori dall’Italia. Per l’occasione, l’ex protagonista di Temptation Island ha pubblicato il seguente messaggio su X: “Mi mancava cosí tanto che ho deciso di partire con alcuni vecchi concorrenti del Gfvip Seguite la pagina Blindgate su IG per capire.. questa volta non posso fare nessuna ship”

Javier Martinez e Lucia Ilardo da The 50 Italia a Blindgate

L’ex pallavolista si trova a Malaga in Spagna per prendere parte a Blindgate, un progetto che verrà reso noto nei prossimi giorni. Javier Martinez ritroverà nell’esperienza Mattia Fumagalli e Lucia Ilardo che poche settimane fa avevano partecipato insieme a lui alle riprese di The 50 Italia. I tre personaggi usciti dalla casa del Grande fratello saranno protagonisti della seconda edizione del reality show in programma nel 2027 su Amazon Prime Video. Per i tre sarà un modo di ritrovarsi per una nuova esperienza.

Lucia Ilardo (Screen Ig @luciailardo)