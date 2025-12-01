Javier Martinez cuore d’oro: ecco cosa ha fatto dopo la partita

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Javier Martinez continua a tenere alta l’attenzione dei suoi fans che ogni domenica lo seguono durante le sue partite con la Terni Volley Academy. Anche ieri 30 novembre, il pallavolista argentino è sceso nuovamente in campo con la sua squadra per la sesta giornata valida per il campionato di A3. Il 30enne ha disputato una nuova prestazione super che però non è bastata per portare la squadra alla vittoria in trasferta. I 26 punti segnati dall’atleta non sono riusciti a contrastare la formazione di Gioia Del Colle dove hanno disputato la partita. Nonostante il rammarico per la sconfitta, Javier Martinez ha dimostrato di avere il cuore d’oro. Tutto è iniziato da una segnalazione partita da una persona presente al match dell’argentino a Gioia Del Colle. La donna ha scritto su X, il vecchio Twitter: “Non mi stancherò mai di dire quanto sia dolce e gentile Javi è proprio una montagna di zucchero questa sera quando gli ho chiesto di dare un abbraccio ad Hele mi ha preso le mani stringendomele mentre diceva certo lo farò“.

Javier Martinez rivela come gestisce la popolarità

Nonostante la sconfitta, Javier Martinez ha incontrato i tanti fans venuti al palazzetto per tifarlo e scambiarci alcune parole. Il pallavolista argentino ha dimostrato una grande umiltà e gentilezza che aveva mostrato nel corso dell’esperienza all’interno della casa del Grande Fratello. Ospite di recente di After Hours, il compagno di Helena Prestes aveva dichiarato in merito alla popolarità: “Per me è molto importante, è una responsabilità il fatto di avere sempre gli occhi addosso.. da un certo punto di vista mi piace perché spesso riesco a trasformarla in qualcosa di molto positivo che mi aiuta a stare in campo.”