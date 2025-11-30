Javier Martinez, prestazione super in campo: nuovo traguardo per l’ex gieffino

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Javier Martinez continua a tenere alta l’attenzione dei suoi fans che lo seguono dalla sua partecipazione alla scorsa edizione del Grande fratello dov’è arrivato in semifinale. Il 30enne è tornato a fare il pallavolista professionista tanto che ieri 30 novembre è sceso nuovamente in campo con la Terni volley academy. L’uomo ha disputato la partita in trasferta contro una squadra di Gioia Del Colle. In questo frangente, Javier Martinez ha nuovamente sorpreso tutti grazie alle sue doti atletiche. L’ex gieffino ha fatto nuovamente una prestazione super che però non è bastata per portarsi a casa la partita vinta al tie break dalla squadra di Gioia Del Colle. Nonostante il rammarico per la sconfitta, il compagno di Helena Prestes si è potuto consolare con un nuovo importante traguardo.

Javier Martinez ha totalizzato 26 punti durante il match

Il pallavolista argentino ha segnato un nuovo traguardo con la partita disputata ieri 30 novembre contro la squadra di Gioia Del Colle. Il 30enne ha realizzato 26 punti che l’hanno fatto diventare il miglior realizzatore di tutto il match. Javier Martinez si sta prendendo delle importanti soddisfazioni personali sul campo di pallavolo da dov’era rimasto lontano per più di un anno per prendere parte alla scorsa edizione del Grande fratello dove ha trovato la fama e l’amore. L’uomo è da tempo legato a Helena Prestes, con la quale fa coppia da nove mesi.