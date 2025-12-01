Helena Prestes, simpatico siparietto per le strade di Roma: ecco cosa ha fatto

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes sta vivendo un momento di grande popolarità in seguito alla sua partecipazione al Grande Fratello dov’è arrivata in finale. La modella brasiliana da sempre molto attiva sui social è tornata a far parlare nella giornata di ieri 30 novembre quando ha postato alcune storie nel suo profilo Instagram dove vanta oltre 400 mila utenti. L’ex gieffina si è resa protagonista di un simpatico siparietto per le strade di Roma, dove si è recata per prendere parte all’inaugurazione di una nota spa. Nel filmato pubblicato su Instagram si vede Helena Prestes dialogare con un anziano uomo e fargli la seguente domanda: “Io sono brasiliana e vorrei imparare qualcosa del romanaccio. Mi puoi insegnare?”. Di qui, è arrivata la risposta dell’uomo, che ha dichiarato: “In romanaccio ci sono tante parole che si possono dire. Se tu vuoi attirare l’attenzione di una persona puoi dire aoh!! Ma ce ne sono tantissime altre…”

Helena Prestes, il filmato su Instagram scatena i fans

L’ex gieffina ha sorpreso il pubblico nella giornata di ieri 30 novembre quando ha pubblicato un simpatico video su Instagram mentre si trovava a Roma. Il filmato ha suscitato l’ilarità da parte del popolo social. Un utente ha scritto: “Per favore Helena Prestes continua con questi format che fanno morire” mentre un altro “E’ troppo fantastica. Sono morta dal ridere.” La modella brasiliana sta vivendo un grande momento sia dal punto professionale che sentimentale. La 35enne ha siglato importanti collaborazioni lavorative in seguito alla sua partecipazione nella casa del Grande Fratello.