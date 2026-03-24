Shaila Gatta, ferita da Javier Martinez “Ero incredula” e su Lorenzo Spolverato…

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Shaila Gatta sta facendo molto parlare in questo momento. L’ex velina di Striscia La Notizia ha pubblicato il suo primo libro dal titolo Fuori onda. Nel testo, la donna parla dell’esperienza fatta all’interno del Grande fratello nel 2024 in cui è stata tra le protagoniste. Per l’occasione, Shaila Gatta ha ricordato le storie avute all’interno della casa più spiata d’italia. L’ex velina mora del tg satirico di Antonio Ricci ha ammesso di essere rimasta ferita dal comportamento di Javier Martinez in seguito alla fine della loro conoscenza. In un passaggio di Fuori Onda, la donna ha scritto: “Ero dispiaciuta per il nuovo schema (Javier Martinez), che preso dalla gelosia, non ha impiegato molto prima di diventare vendicativo e spifferare la nostra intimità, arrivando perfino a farmi body shaming. Ero incredula quando hanno mostrato la vergognosa conversazione tra lui e un altro ragazzo.”

Shaila Gatta e le parole su Javier Martinez e Lorenzo Spolverato

Nonostante questo, Shaila Gatta è apparsa pentita di non aver continuato la conoscenza con Javier Martinez, ricordando di quando la riempiva di attenzioni al Grande fratello. Discorso diverso per Lorenzo Spolverato, per il quale l’ex velina mora di Striscia La Notizia ha usato delle parole fortissime. La donna ha scritto in un passaggio del suo nuovo libro: “Le puntate proseguivano insieme agli sviluppi amorosi. Dei due contendenti, uno rappresentava il vecchio schema da cui avrei dovuto prendere le distanze, invece di usarlo come appiglio erotico ed emotivo”. Affermazioni che hanno fatto il giro della rete, tanto da suscitare la reazione del popolo social. Molti hanno accusato la donna di aver cercato hype alle spalle dei due ex gieffini.