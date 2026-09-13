La Promessa continua in prima serata: le novità di settembre, ottima notizia per i fans

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Ottima notizia per i tanti fan de La Promessa. La soap opera nonostante in ritorno sul piccolo schermo di tanti programmi di punta, per il mese di settembre continuerà ad andare in onda in prima serata su Rete 4. Nel palinsesto l’appuntamento risulta infatti confermato.

Sabato 19 e domenica 20 settembre la promessa andrà in onda con episodi inediti dalle ore 21:30 alle 23:55.

Mediaset in virtù dei buoni ascolti registrati dalla soap durante la stagione estiva ha deciso di premiarla riproponendola anche in prima serata nel fine settimana.

Va ricordato che La Promessa, dal lunedì alla domenica, va in onda su Rete 4 anche nella fascia preserale dalle ore 19:45 alle 20:30. Ma cosa accadrà nel corso delle prossime puntate settimanali? Le anticipazioni rivelano che Curro e Lorenzo avranno un duro sconto. Nel frattempo Samuel proporrà a Maria di sposarlo e di riconoscere il bambino. In un secondo momento Maria si confronterà con Pia, alla quale racconterà di aver ricevuto una proposta di matrimonio da parte di Samuel.