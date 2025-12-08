Javier Martinez ‘amareggiato’: “Che finaccia hai fatto”, svelato il divertente motivo

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Javier Martinez ha ottenuto un discreto successo partecipando alla scorsa edizione del Grande fratello, noto reality show della rete ammiraglia Mediaset. In queste ore, il pallavolista argentino della Terni volley academy è tornato al centro dell’attenzione per una storia che ha postato nel suo profilo Instagram, dov’è seguito da oltre 300 mila utenti. Il compagno di Helena Prestes dichiara le seguenti parole: “Allora ragazzi vado verso la macchina in direzione Terni perché sono stato una giornata a trovare i miei amici. Mi ritrovo una situazione particolare.” Javier Martinez, a questo punto, inquadra un orso di peluche abbandonato vicino all’immondizia prima di dichiarare: “Fratello mio che finaccia che hai fatto.“ Il 30enne è apparso dispiaciuto per quel peluche, dimostrando di aver ormai interiorizzato il fatto di essere definito un orso dalla fidanzata e dai fans.

Javier Martinez ha festeggiato la festa dell’Immacolata Concezione coi suoi amici

Il pallavolista argentino ha festeggiato la festa dell’Immacolata Concezione coi suoi amici storici come mostrato in alcune foto circolate in rete. Javier Martinez è reduce da una nuova sconfitta in campionato con la sua squadra, la Terni volley academy. Il 30enne non è riuscito a portare alla vittoria il suo team, che ha perso per 3 set a 1 contro una di Reggio Calabria. Un momento di grande difficoltà per la squadra ternana che ha vinto solo una partita in questo momento nel campionato di A3.