Ex gieffina difende Helena Prestes: “Che cosa triste”, l’accaduto

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Helena Prestes è stata tra le grandi protagoniste del Grande fratello 2024 dove ha sfiorato la vittoria andata a Jessica Morlacchi. La modella brasiliana si trova da ormai due settimane in America e più precisamente a New York per motivi di lavoro. In queste ore, la donna è stata difesa a spada tratta da un’ex gieffina, con la quale ha un’amicizia da tempo. Si tratta di Dayane Mello, che ha preso le difese di helena Prestes dall’attacco di un hater. La donna ha scritto: “Che cosa triste che le persone continuino a paragonare due donne che si amano, che sono sorelle e amiche. E’ cosi brutto.” L’utente aveva lanciato una provocazione ai danni della compagna di Javier Martinez, sostenendo che la vera regina brasiliana fosse Dayane.

Helena Prestes paragonata a Dayane Mello: parla lei

La modella brasiliana è stata paragonata a Dayane Mello. Un fatto che non è passato inosservato ad Helena Prestes, la quale ha risposto in questo modo all’utente sui social: “Ogni persona è bella e unica a modo loro come lo sei anche tu. Gli esempi più coraggiosi dovrebbero essere quelli di Gesù. Passa un bellissimo viaggio nella vita.” Nel frattempo, la donna continua il suo soggiorno in America dove oltre a fare alcuni casting con la sua agenzia di moda sta sperimentando Twitch, che le permetterà di stringere un rapporto ancora più forte col suo pubblico.