Affari Tuoi, doppia vincita per i coniugi calabresi: sfondano alla Regione Fortunata e intascano 106.000€

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Grande festa nello studio di Affari Tuoi, dove nella puntata del 13 maggio la Calabria è salita sotto i riflettori con Federica e il suo amato marito Francesco. Per la coppia è stata una partita fatta di emozioni altalenanti, colpi di scena e tanta complicità, affrontata sempre con il sorriso e senza mai perdere la grinta. Uniti nella buona e nella cattiva sorte, i due calabresi sono riusciti a conquistare addirittura due vincite. La prima grazie a Gennarino, la seconda con la Regione Fortunata…

Chi sono Federica e Francesco, i coniugi calabresi protagonisti della puntata di Affari Tuoi del 13 maggio

Federica è di Montepaone, in provincia di Catanzaro, ha 34 anni e lavora come assistente notarile. Al suo fianco c’è Francesco, veterinario di 42 anni originario di Soverato. I due stanno insieme da ben 11 anni, di cui 5 e mezzo di matrimonio, e sono genitori della piccola Sofia Virginia, che ha appena due anni. Durante la puntata hanno raccontato con affetto il loro primo incontro, avvenuto in discoteca. Eppure, ancora dopo tanti anni, le versioni restano diverse. Francesco sostiene che la futura moglie stesse ballando sul cubo, mentre Federica continua a giurare di trovarsi nel privé.

Vinti 6 mila euro grazie a Gennarino

La concorrente è partita con il piede giusto, trovando subito il pacco con Gennarino e portandosi a casa una prima vincita da 6.000 euro. Poi, tiro dopo tiro, la sensazione nello studio era sempre più forte: quella partita sembrava destinata a regalare un finale speciale con la Regione Fortunata. E così è stato.

Sbancano alla Regione Fortunata e Federica racconta le scelte fatte

Arrivati al gioco finale, Federica e Francesco hanno deciso di puntare inizialmente sulla Sicilia, dal valore di 100.000 euro, e successivamente sulle Marche, legate invece a un premio da 50.000 euro. Due scelte tutt’altro che casuali, entrambe cariche di significato personale. La Sicilia è infatti una terra a cui la coppia è profondamente affezionata. Le Marche, invece, nascono da una curiosa coincidenza raccontata proprio dalla concorrente. Prima di partire per Affari Tuoi, Federica aveva lasciato ai colleghi un promemoria per acquistare le marche da bollo necessarie al lavoro. Nel momento in cui ha scritto la parola “Marche”, si è promessa che, qualora fosse arrivata alla Regione Fortunata, avrebbe scelto proprio quella regione.

Per i coniugi calabresi il lieto fine era ormai assicurato, tra applausi, emozione e sorrisi incontenibili. Restava soltanto da scoprire quale fosse la regione vincente. Alla fine, il destino ha premiato la Sicilia. Una vittoria da 100.000 euro che, sommata ai 6.000 euro conquistati con Gennarino, ha portato Federica e Francesco a festeggiare una vincita complessiva di ben 106.000 euro. Un momento indimenticabile, vissuto mano nella mano, davanti agli occhi emozionati del pubblico di Rai 1.