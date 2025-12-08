Helena Prestes a Cortina senza Javier Martinez: ecco chi c’è con lei

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes e Javier Martinez continuano a tenere alta l’attenzione degli italiani dopo essersi fatti apprezzare all’interno della casa del Grande Fratello. La modella di San Paolo e il pallavolista della Terni volley academy hanno appena festeggiato i dieci mesi di storia d’amore. Un mesiversario che la coppia ha festeggiato distanti. Se il 30enne è a Terni per impegni con la sua squadra di pallavolo, la sua compagna si trova a Cortina, metà di molti vip in questo momento che amano sciare o fare snowboard. Ad annunciarlo è stata Helena Prestes, che ha pubblicato una storia nel suo profilo Instagram, dove vanta oltre 300 mila utenti. Nella storia postata si vede la donna all’interno di un appartamento con la seguente didascalia: “Prima volta a Cortina.”

Helena Prestes a Cortina insieme alla sorella Mariana

La modella brasiliana si trova a Cortina ma non da sola ma insieme alla sorella Mariana. In alcune storie pubblicate in rete si vedono le due donne vestite con delle tute da sci che mettono in risalto le loro curve. Proprio Mariana ha pubblicato una storia nel suo profilo Instagram con la seguente didascalia: “Siamo partite poi non sono sicura se ritorniamo. Ho una sorella che le piace fare cose estreme io invece no.” Nella foto postata si vede Helena Prestes abbracciata alla sorella in attesa di prendere la seggiovia per raggiungere la cima della montagna e passare una Festa dell’Immacolata Concezione un po’ diversa dal solito.