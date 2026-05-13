Javier Martinez, presa una decisione curiosa: la reazione del padre di lui

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Javier Martinez è tornato a far parlare di sé nelle ultime ore. L’ex pallavolista argentino della Terni volley academy ha deciso di fare una breve diretta nel suo profilo Tiktok, che è stata seguita da oltre 5 mila utenti. In questa circostanza, l’ex concorrente del Grande fratello ha aggiornato la sua fanbase su quello che ha fatto in questi giorni lontano dai social. L’uomo ha raccontato di aver passato del tempo a Macerata dove vivono tutti i suoi amici più cari. Javier Martinez inoltre ha fatto una rivelazione che ha incuriosito i suoi fans. Il compagno di Helena Prestes ha raccontato che gli piacerebbe farsi un nuovo tatuaggio, tanto da chiedere ai suoi utenti di aiutarlo a scegliere il disegno tra due opzioni.

Javier Martinez vuole farsi un tatuaggio: il padre di lui è contrario

L’ex pallavolista argentino ha raccontato nel corso di una diretta su Tiktok di aver intenzione di tatuarsi un drago oppure un samurai. Le parole di Javier Martinez hanno scatenato la reazione di suo padre Mariano. Proprio quest’ultimo ha commentato in questo modo lo spezzone della diretta pubblicato su una fanpage del figlio su Instagram: “Sei bello così, non mettere più roba strana sotto la pelle. Smettila, non tatuarti altre aree del tuo corpo.” Insomma, l’uomo non sarebbe molto contento della decisione presa dal suo ultimogenito.