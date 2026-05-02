Javier Martinez alza la voce: “Scrivete put**nate”, con chi ce l’ha

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Javier Martinez si sta godendo le meritate vacanze dopo aver ultimato il campionato di A3 con la Terni volley academy. Il pallavolista argentino è finito al centro dell’attenzione negli ultimi giorni per la sua decisione di non accompagnare Helena Prestes in America dove si è recata per impegni di lavoro. Di qui, è arrivata la reazione dell’ex concorrente del Grande Fratello che nel corso di una diretta su Tiktok ha spiegato il motivo per il quale non è partito e difeso la sua relazione con la modella brasiliana. Javier Martinez ha quindi dichiarato: “Siamo due persone mature: io ed Helena Prestes. Tutti i due hanno le loro attività, hanno cose da fare, se in questo preciso momento non sono in America con lei vuol dire che se entrate in questa casa vedrete che è un casino di scatolini, cose da fare.” L’uomo ha ammesso di essere voluto rimanere in Italia per sistemare la casa, in cui si è appena trasferito a Lecco.

Javier Martinez difende la relazione con Helena Prestes

Sempre nella diretta, Javier Martinez non ha escluso la possibilità di raggiungere l’America, ammettendo: “se mai ci sarà modo o tempo di raggiungere Helena bene altrimenti la vedrò quando torna, come fa una persona sana e non tossica, come fa una coppia che ha fiducia e sopratutto che non ascolta le put**nate che scrivono certe persone.” L’uomo si è quindi rivolto alle persone che mettono in giro falsità sulla sua relazione: “Sapete quanto io non ca*o le persone che scrivono queste cose, la cosa che mi preoccupa è che siete persone molto grandi e che dite e fate dei commenti completamente senza un minimo fondamento. Io lascio perdere, siete voi che vi fate il sangue amaro non io.“