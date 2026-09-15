Al Bano, rottura con sua figlia Cristel? In passato lei aveva scritto…

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Al Bano Carrisi continua a tenere alta l’attenzione mediatica. In questi giorni, il Leone di Cellino San Marco è tornato al centro della ribalta a causa della sua assenza alle seconde nozze della figlia. Cristel Carrisi ha infatti rinnovato i voti nuziali con suo marito Davos in una cerimonia avvenuta in un palazzo a Roma. L’assenza dell’uomo ha scatenato parecchie speculazioni in merito ad una possibile rottura tra Al Bano e sua figlia, avuta dal suo passato matrimonio con Romina Power. A fare chiarezza sulla vicenda c’ha pensato Giuseppe Candela che sul settimanale Chi ha svelato un retroscena sulle seconde nozze della donna: “Spicca l’assenza di papà Al Bano- L’assenza non dipende dalla sua volontà: non è stato invitato alla festa in cui la coppia ha rinnovato le promesse d’amore”

Cristel Carrisi e quel post su X contro Al Bano

Cristel Carrisi non avrebbe voluto suo padre alle sue seconde nozze avvenute nei giorni scorsi. Tensioni ancora in atto tra la donna ed Al Bano Carrisi. In passato, la sorella di Romina Jr aveva usato parole fortissime per commentare la bagarre mediatica divampata tra i suoi genitori. La donna aveva pubblicato un post su X con cui aveva attaccato il Leone di Cellino San Marco per difendere Romina Power: “comunque nessuno si arrabbia di più di un narcisista che si sente accusato di qualcosa che ha assolutamente commesso”. A distanza di qualche mese sembra che il rapporto tra i due non si sia ancora ricucito.