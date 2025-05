Isola dei Famosi: Mirko Frezza beccato a violare il regolamento

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

All’Isola dei Famosi si registra una nuova infrazione del regolamento, e questa volta a finire nel mirino è Mirko Frezza. L’attore avrebbe superato i limiti imposti comunicando con il gruppo dei Giovani oltre l’orario consentito e accettando di cucinare del pesce per loro. Dopo il discusso episodio dell’“accendino gate”, i naufraghi tornano quindi a infrangere le regole stabilite dalla produzione, rendendo ancora più teso il clima in Honduras. A documentare quanto accaduto è stata proprio la produzione del reality di Canale 5, che ha pubblicato su X un video che mostra chiaramente l’interazione tra i concorrenti. Nelle immagini si vede Frezza rivolgersi al gruppo dei Giovani per sapere se fossero riusciti a pescare qualcosa, per poi offrirsi di cucinare i pesci al fuoco del proprio accampamento. Successivamente, l’attore si sarebbe consultato con Omar Fantini, attuale leader, per capire se quel gesto potesse costituire una violazione. Fantini avrebbe risposto con decisione che, pur essendo coscienti del divieto, avrebbero comunque proceduto, preferendo un atteggiamento sincero a uno ostile. La produzione, pur avendo scoperto subito l’infrazione, ha scelto di non intervenire nell’immediato. Tuttavia, dalle comunicazioni ufficiali si intuisce che potrebbero arrivare presto dei provvedimenti disciplinari.

Precedenti e tensioni: l’Isola dei Famosi si fa sempre più infuocata

Non è certo la prima volta che i naufraghi, nel tentativo di adattarsi alle dure condizioni dell’Honduras, si trovano a infrangere il regolamento. L’edizione 2025 dell’Isola dei Famosi è iniziata da poche settimane, ma ha già fatto registrare numerosi episodi controversi, tra polemiche accese e abbandoni improvvisi. Uno degli avvenimenti più discussi risale ai primi giorni di permanenza sull’Isola, quando il gruppo dei Giovani aveva cercato di accendere il fuoco utilizzando un accendino, gesto che avrebbe potuto causare un incendio nella vegetazione circostante. Durante la seconda puntata, la conduttrice Veronica Gentili aveva affrontato apertamente la questione, rivolgendosi sia a Spadino – che in quel momento era leader del gruppo – sia a Leonardo Brum, responsabile materiale dell’accensione. Gentili aveva chiesto se fosse stato chiaro, fin dall’inizio, che esistono regole da rispettare, sottolineando con fermezza l’irresponsabilità del gesto. L’episodio, ribattezzato ironicamente “accendino gate”, aveva portato inizialmente alla decisione di Leonardo Brum e Angelo Famao di abbandonare il programma. Una scelta che, poco dopo, entrambi avevano rimesso in discussione, chiedendo di poter rientrare in gioco. Il ripensamento aveva suscitato la reazione decisa di Simona Ventura, opinionista del reality, che aveva fatto notare come un tempo, chi lasciava l’Isola, non aveva la possibilità di tornare indietro. Ventura aveva evidenziato che lo spirito del programma si era mostrato fin troppo indulgente, e aveva invitato i concorrenti a non mollare, ricordando quanto fosse dura l’esperienza, ma anche formativa. Anche Veronica Gentili aveva espresso un’opinione simile, spiegando che la produzione aveva concesso una seconda opportunità, ma aveva precisato che l’Isola non è certo un albergo. Per questo, lo “spirito dell’Isola” aveva stabilito che i due rientranti non avrebbero potuto partecipare alla successiva prova leader, come forma di penalizzazione. Ora l’attenzione è puntata su Mirko Frezza e sul suo comportamento. La produzione non ha ancora comunicato ufficialmente eventuali sanzioni, ma tutto lascia intendere che qualcosa potrebbe accadere nella prossima puntata. Il pubblico resta in attesa di scoprire se ci saranno conseguenze per l’attore romano e se nuovi colpi di scena sconvolgeranno ulteriormente gli equilibri tra i naufraghi.