Grande Fratello: Zeudi ha chiuso i rapporti con Chiara?

Sembravano due sorelle durante la loro permanenza nella casa del Grande Fratello. Zeudi Di Palma e Chiara Cainelli avevano stretto un forte legame fatto di risate, scherzi, chiacchierate e, soprattutto, una grande complicità. Un’amicizia che aveva conquistato anche i fan dell’ex Miss Italia, tanto che avevano iniziato a simpatizzare anche per la Cainelli, sostenendola al pari della loro beniamina, fino alla fine del reality. Grazie al GF Chiara ha avuto molta visibilità ed è stata una delle icone (assieme a Helena, Javier, Gessica e la stessa Zeudi) dell’ultima edizione dello show condotto da Alfonso Signorini. Tuttavia, come si è sviluppato il rapporto tra le due ragazze lontano dai riflettori?

Grande Fratello: l’amicizia tra Chiara e Zeudi è finita per sempre?

Una volta terminato il Grande Fratello, ognuno è tornato alla propria vita; sembra comunque che qualcosa si sia rotto tra Zeudi Di Palma e Chiara Cainelli. Se inizialmente le due apparivano ancora unite, tanto da condividere alcune stories insieme, qualcosa è andato storto. Il loro rapporto amicale sembra essersi via via raffreddato e ora pare che tra le due ragazze ci sia una non tanto velata antipatia, un’ipotesi avvalorata da un pubblico scambio di frecciatine. Tutto è iniziato quando Chiara ha annunciato su Instagram il cambio di indirizzo dove i suoi fan possono mandarle i regali, poiché a quello precedente (corrispondente alla casa di Zeudi) non ha mai ricevuto nulla. Queste le sue parole: “Ciao ragazzi! In tanti mi state chiedendo il mio indirizzo per poter inviare dei pensieri. Questo è il mio unico indirizzo ufficiale dal quale ho ricevuto e posso ricevere. Qualsiasi altro indirizzo a cui abbiate spedito purtroppo non ho notizia. Grazie a tutti!”. Un messaggio apparentemente normale, ma che in realtà nasconderebbe una grossa accusa: a casa di Zeudi, appunto, non le sarebbe arrivato alcunchè. Una frase che ha lanciato l’allarme tra i fan delle due gieffine e tra gli esperti di gossip, che subito hanno sospettato che qualcosa non andasse. A chiarire la questione è stata in seguito Zeudi, tramite alcune dichiarazioni su TikTok riguardanti, appunto, i regali destinati a Chiara: “Scusate, ma voglio iniziare la diretta proprio così. Perché ho tutti qui i regali che devo dare a persone con cui ho condiviso questa meravigliosa esperienza del Grande Fratello. Ad alcune persone ho già consegnato ciò che dovevo. Se fossero stati regali super costosi probabilmente mi sarei mossa prima, ma con tutti gli impegni che ho avuto li ho ancora qui. E comunque… voglio dire… il mio numero di cellulare ce l’hanno. Invece di scrivere su Instagram, magari sarebbe più carino fare una chiamata. Però vabbè, evidentemente il social fa un po’ più scena…”. Premettiamo che Zeudi è stata molto pacata nelle sue dichiarazioni, eppure il suo tono di voce e le sue parole hanno lasciato trasparire una certa dose di ironia. L’ex Miss Italia ha precisato di non essersi appropriato di alcun regalo e che Chiara non l’avrebbe mai contattata direttamente per risolvere la questione. Un altro scoop, segnalato da Comingsoon, è quello riguardante l’unfollow da parte di Zeudi al profilo Instagram di Alfonso D’Apice, un altro gieffino vicino alla Cainelli; questo lascia intendere che le amicizie instauratesi nel corso dell’ultima edizione del Grande Fratello si stiano sgretolando. Ora, alcuni fan hanno preso le difese di Chiara, sospettando che Zeudi abbia trattenuto a lungo alcuni regali destinati alla Cainelli (anche se le prove non ci sono), altri difendono Zeudi, poiché, a loro dire, Chiara avrebbe potuto contattare l’amica in privato, senza bisogno di sbandierare tutto sui social. Durante la diciottesima edizione del Grande Fratello, andata in onda nel 2024, Chiara Cainelli e Zeudi Di Palma hanno stretto un legame profondo, diventando una delle amicizie più apprezzate dal pubblico. La loro complicità e il sostegno reciproco all’interno della Casa le hanno rese inseparabili, tanto da essere affettuosamente soprannominate “Zeuchi” dai fan. Ad oggi, tuttavia, l’amicizia tra le due ragazze sembra essere giunta al capolinea, lasciando i fan delusi per la fine di un legame che sembrava destinato a durare anche fuori dalla Casa.