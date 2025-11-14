Isola dei famosi, attore rifiuta di fare il provino: “Non hanno il budget”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Sono iniziati i provini per la nuova edizione dell’Isola dei famosi, gli autori del reality avevano contattato un noto attore ma lui non si è presentato. Il motivo?

A spiegarlo è stato lui stesso sul suo profilo Instagram, si tratta di Fabio Ferrari, noto soprattutto per aver ricoperto il ruolo di Chicco nella serie tv I Ragazzi Della III C. L’attore ha fatto sapere di aver ricevuto una chiamata da parte del suo agente che gli diceva che lo avevano cercato per l’Isola dei famosi. Volevano incontrarlo ma a detta sua lui non è adatto per il reality perché non è capace di fare quelle cose e si vergogna.

Fabio Ferrari non si presenta al provino per l’Isola dei famosi: le rivelazioni dell’attore sui social

Il manager dell’attore di fronte al suo rifiuto gli ha detto che dietro c’è un team di autori che fanno anche altre trasmissioni, per questo gli ha consigliato comunque di presentarsi al provino per l’Isola dei famosi.

Inizialmente aveva accettato ma poi ha cambiato idea quando ha scoperto che si sarebbe dovuto recare a Milano a spese sue. In merito a ciò Fabio Ferrari ha detto: “Non c’era il budget né per pagare l’hotel, né per pagare il treno. Quindi avrei dovuto farmi sette ore di treno a spese mie per arrivare a Milano“.