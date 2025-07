Cristina Plevani dopo l’Isola dei famosi svela: “Non ho sentito la fame”, chi ha sentito dopo la finale

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Cristina Plevani si è aggiudicata la vittoria dell’ultima edizione dell’Isola dei famosi, venticinque anni dopo il trionfo al Grande Fratello.

In Honduras aveva detto che i suoi compagni di avventura non era suoi amici e che non li avrebbe più sentiti dopo il reality. È andata davvero così? A Non Succederà più, programma radiofonico su Radio Radio alla conduttrice Giada Di Miceli ha fatto sapere che si sono scambiati alcuni messaggi sul gruppo Whatsapp, ha poi sentito privatamente Mario Adinolfi e Patrizia Rossetti.

Cristina Plevani parla dell’esperienza vissuta in Honduras: cosa ha detto l’ex naufraga

La vincitrice dell’ultima edizione dell’Isola dei famosi ha raccontato di aver avuto un campanello d’allarme in Honduras, si è spaventata quando ha avvertito un forte dolore al seno e una ‘placca’ dura. Dopo essersi sottoposta ai dovuti controlli le hanno però detto che non era nulla di grave, forse un’infiammazione o una botta, dopo qualche giorno infatti stava già bene.

Cristina Plevani ha fatto sapere di non aver sentito la fame all’Isola dei famosi, infatti tante volte ha rinunciato alla misera porzione di riso che le spettava. Ha poi rivelato: “Però mi sono accorta che sono risultata fredda e dura però avevo un equilibrio mentale che mi ha aiutato a non sentire questa sofferenza”.