Mario Adinolfi dopo l’Isola dei famosi svela: “Mi piacerebbe fare l’opinionista”

Da qualche settimana si è concluso il percorso di Mario Adinolfi all’Isola dei famosi, dove si è aggiudicato il secondo posto nel reality condotto da Veronica Gentili su Canale 5.

In molti non pensavano che avrebbe resistito a lungo in Honduras a causa delle sue condizioni fisiche, la sua determinazione però ha stupito tutti. Nonostante le difficoltà l’ex naufrago è rimasto fino alla fine sull’Isola, il suo percorso è stato uno dei più apprezzati.

Nuova avventura televisiva per Mario Adinolfi dopo l’Isola dei famosi? Cosa ha detto l’ex naufrago

Dopo aver partecipato all’Isola dei famosi il noto giornalista parteciperà ad un nuovo reality? In un’intervista concessa a SuperGuidaTv ha rivelato: “Resto a disposizione della rete e delle produzioni per fare altro. Non credo da concorrente, non ho molta voglia ma valuterò le offerte che arriveranno”. Ha poi svelato: “Mi piacerebbe fare l’opinionista”.

Mario Adinolfi riferendosi all’ultima edizione dell’Isola dei famosi ha poi svelato chi è stato, tra gli ex concorrenti, il più scorretto. L’ex naufrago ha fatto il nome di Spadino perché ha accettato il fuoco rubato agli adulti fingendo di averlo acceso. A detta sua aveva delle grandi potenzialità ma ha giocato sul piano della slealtà che gli si è ritorta contro.