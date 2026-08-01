Isola dei famosi, arriva una segnalazione su Zeudi Di Palma: “Grande fake news”

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Zeudi Di Palma è stata tra le grandi protagoniste dell’edizione del Grande fratello andata in onda nel 2024 sui teleschermi di Canale 5. La modella napoletana fece parlare per la sua amicizia speciale con Helena Prestes. A distanza di anni, ecco che la donna è pronta a mettersi nuovamente in gioco in un nuovo reality show di Mediaset. La modella infatti sarà tra le protagoniste della nuova edizione dell’Isola dei famosi in partenza in autunno su Canale 5. Zeudi Di Palma ha optato per un reality show di sopravvivenza dove mettere alla prova le sue capacità fisiche e di strategia. In queste ore, l’ex Miss Italia è finita al centro di una segnalazione da parte di Alessandro Rosica. Il noto esperto di gossip ha fatto una diretta nel suo profilo Instagram dove ha rivelato qualche retroscena in merito alla nuova edizione dell’Isola dei famosi.

Zeudi Di Palma non sarebbe arrivata alla finale dell’Isola dei famosi

Nel corso della diretta su Instagram. Alessandro Rosica ha rivelato com’è andato il percorso di Zeudi Di Palma all’interno del reality show. L’esperto di gossip ha così dichiarato: “Non è arrivata in finale, è uscita verso metà percorso.. Non è arrivata in finale, non ha vinto l’Isola dei famosi. Grande fake news chi ha detto che ha vinto.” Nelle settimane scorse l’ex Miss Italia era finita al centro di diverse indiscrezioni che la volevano in finale con Pierpaolo Pretelli e Serena Enardu. Un rumor che sembrerebbe essere tramontato anche se per avere la conferma bisognerà attendere la messa in onda del reality show previsto tra pochi mesi sui teleschermi di Canale 5.