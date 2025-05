Isola dei famosi 2025, Loredana Cannata demolisce Mario Adinolfi durante la nomination: “Brucio lui e le sue idee”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Ieri 12 maggio è andata in onda la seconda puntata dell‘Isola dei famosi 2025, dove ci sono state lacrime, minacce di abbandonare il gioco e liti. In particolare, si è acceso lo scontro tra Mario Adinolfi e Loredana Cannata anche se la radice dei loro dissapori sono legate alle loro idee che alle dinamiche del gioco. Durante la nomination, l’attrice ha usato parole fortissime nei confronti del giornalista, dichiarando in questo modo: “Ritiene che le donne debbano stare sottomesse, è contro l’aborto, ha chiesto la censura di un bacio gay in un film Rai, non crede che gli omosessuali subiscano violenza. Nomino Mario Adinolfi, brucio la sua foto e che brucino anche le sue idee“. Una nomination di fuoco che ha scatenato il popolo del web. Molti hanno preso le parti della naufraga dell’Isola dei famosi 2025

Isola dei famosi 2025: è scontro tra Loredana Cannata e Mario Adinolfi

E’ già scontro all’Isola dei famosi 2025. Loredana Cannata c’è andata giù pesante su Mario Adinolfi nel corso della nomination. L’attrice ha poi avuto uno scontro con il giornalista subito dopo la sua nomination. Mario Adinolfi ha dichiarato: “Hai usato parole sbagliate, spero che non hai aggiunto altre peggiori di là.” Di qui, è arrivata la replica dell’attrice che ha detto: “Mi minacci?”. Veronica Gentili ha quindi interrotto lo scontro tra i due naufraghi. La conduttrice ha detto di essere sicura che troveranno un compromesso all’interno del reality show. Ma sarà davvero così? Non ci resta che attendere i prossimi giorni per vedere cosa succederà.