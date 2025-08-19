“Io sono Farah” sospesa su Canale 5: quando tornerà in onda

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

“Io sono Farah” è una delle nuove dizi su cui la Mediaset ha voluto puntare. In onda nella fascia pomeridiana a partire dal 28 luglio, la serie turca sembra aver conquistato il pubblico. Fin dalle prime puntate, la trama avvincente ha attirato l’attenzione dei telespettatori. Con quasi due milioni di telespettatori, “Io sono Farah” si è confermata un grande successo.

Considerata la media elevata di ascolti, la quinta rete ha deciso di destinare la dizi nella nuova stagione televisiva. Un prodotto che va così bene deve trovare spazio anche nei palinsesti autunnali. Per questo motivo, infatti, ha deciso di sospendere la messa in onda della serie nelle settimane centrali di agosto.

“Io sono Farah” sospesa su Canale 5

Sembrerebbe un paradosso, eppure “Io sono Farah” è stata sospesa su Canale 5 proprio a causa del successo riscontrato. I vertici di Cologno Monzese hanno preferito mettere in pausa la dizi, in modo da lasciarla nel palinsesto autunnale. Dunque i fan possono stare tranquilli, poiché le vicende di Farah torneranno ad essere trasmesse ben presto.

Incerta la data di messa in onda

La messa in onda di “Io sono Farah” è stata sospesa già dalla scorsa settimana. La dizi non andrà in onda nemmeno nella settimana che va dal 18 al 22 agosto, difatti la quinta rete ha deciso di sostituirla con “If you love”. Precedentemente si era detto che la serie con Demet Ozdemir sarebbe tornata su Canale 5 a partire dal 25 agosto. Tuttavia questa notizia è stata smentita, poichè in questa data la guida ufficiale della quinta rete colloca un doppio episodio di “If you love”.

Anticipazioni delle prossime puntate

Al momento non è stata comunicata la data di ritorno della serie. L’attesa, però, sarà ripagata dai colpi di scena delle future puntate. Nel corso dei nuovi episodi, infatti, ci sarà spazio per interessanti novità che coinvolgeranno la protagonista. Farah dovrà affrontare i fantasmi del suo passato, confessando il vero motivo per cui ha dovuto lasciare l’Iran.