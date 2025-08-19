“Io sono Farah”, quando torna in onda su Canale 5: data e orario di messa in onda

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La stagione estiva apporta numerosi cambiamenti anche nella programmazione televisiva. Nei mesi più caldi, infatti, i vertici delle reti televisive scelgono di mettere in pausa alcuni programmi. Numerose trasmissioni vanno in onda per l’appunto nel periodo autunnale ed invernale. La rete ammiraglia Mediaset ha scelto di dare spazio alle dizi turche, un genere che suscita grande interesse nel pubblico.

Fra le varie serie televisive che hanno animato l’estate della quinta rete spicca “Io sono Farah”. Si tratta di un titolo che ha fin da subito attirato l’attenzione dei telespettatori. La trama avvincente ha confermato le sensazioni del pubblico, totalizzando una media di ascolti molto soddisfacente.

La sospensione di “Io sono Farah”

In onda dal 28 luglio, “Io sono Farah” vede protagonista l’attrice turca Demet Ozdemir, volto già noto ai telespettatori. Le vicende risultano ricche di colpi di scena, mantenendo alta l’attenzione. Difatti lo share riferisce che oltre due milioni di persone hanno seguito la storia di Farah, appassionandosi alla trama. Considerato il successo riscontrato, i vertici di Cologno Monzese hanno scelto di rallentare la messa in onda della dizi, in modo da darle più spazio nel corso della nuova stagione televisiva.

“Io sono Farah” torna su Canale 5 a partire dal 25 agosto

Da diversi giorni, la Mediaset ha scelto di non trasmettere “Io sono Farah”. I fan della dizi si chiedono quanto riprenderà l’appuntamento quotidiano. La messa in onda della serie turca è sospesa anche per la settimana che va dal 18 al 22 agosto. La dizi allieterà i pomeriggi del pubblico a partire dal 25 agosto. “Io sono Farah” tornerà, svelando ai fan nuovi ed importanti colpi di scena.