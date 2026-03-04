Io sono Farah quando finisce su Canale 5? Svelata la data dell’ultima puntata

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Io sono Farah si appresta a chiudere i battenti sui teleschermi di Canale 5. La serie tv con protagonista l’attrice turca Demet Ozdemir ha collezionato un discreto successo dopo lo sbarco nella prima serata della rete ammiraglia Mediaset. In questo momento, in Italia è in onda la seconda e ultima stagione della dizi turca, tanto che tutto il pubblico si sta chiedendo quando verrà trasmesso il finale. Secondo la guida tv di Mediaset si apprende che l’ultima puntata di Io sono Farah sarà trasmessa per venerdì 13 marzo in prima serata sui teleschermi di Canale 5. Il pubblico saluterà così la storia della dottoressa iraniana e di Tahir che aveva emozionato coi suoi molteplici colpi di scena.

L’ultima puntata di Io sono Farah prevista per venerdì 13 marzo

Venerdì 13 marzo è prevista l’ultima puntata di Io sono Farah. Le anticipazioni sul finale di stagione della dizi turca raccontano che Tahir insieme ai suoi alleati organizzeranno un piano per distruggere Orhan ed il suo superiore. Mehmet deciderà di allearsi con suo fratello minore, dimostrando di essere molto preoccupato per lui. Nel frattempo, la protagonista interpretata da Demet Ozdemir ricatterà Orhan usando Gonul per ottenere la prova che potrebbe farla arrestare per la morte di Ali Galip. Allo stesso tempo, Tahir si troverà in grande pericolo quando la sua copertura salterà. L’uomo verrà colpito al basso ventre da uno sparo, tanto da crollare esanime tra le braccia di Mehmet. Al funerale del criminale tutti piangeranno la sua scomparsa.