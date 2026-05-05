San Giovanni Rotondo
San Giovanni Rotondo: San Pio nel suo Ospedale a 70 anni dalla fondazione
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San Giovanni Rotondo: San Pio nel suo Ospedale a 70 anni dalla fondazione
Sotto una leggera pioggia, in occasione del 70esimo anniversario dalla fondazione di Casa Sollievo della Sofferenza, San Pio è tornato nel suo ospedale.
Dopo la Processione con l’urna scoperta del Santo, è iniziata la Celebrazione Eucaristica presieduta dal Cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato Vaticano.