San Giovanni Rotondo

San Giovanni Rotondo: San Pio nel suo Ospedale a 70 anni dalla fondazione

Redazione5 Maggio 2026
foto SanGiovanniRotondoNet
foto SanGiovanniRotondoNet
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

San Giovanni Rotondo: San Pio nel suo Ospedale a 70 anni dalla fondazione

Sotto una leggera pioggia, in occasione del 70esimo anniversario dalla fondazione di Casa Sollievo della Sofferenza, San Pio è tornato nel suo ospedale.

Dopo la Processione con l’urna scoperta del Santo, è iniziata la Celebrazione Eucaristica presieduta dal Cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato Vaticano.

foto SanGiovanniRotondoNet
foto SanGiovanniRotondoNet

Promo Manfredi Ricevimenti
Redazione5 Maggio 2026