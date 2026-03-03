Io sono Farah come e quando finisce? Tutto sul destino dei personaggi

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Io sono Farah si appresta a chiudere i battenti sui teleschermi di Canale 5. Le ultime puntate della serie tv con Demet Ozdemir andranno in onda a marzo in televisione. Per questo motivo c’è grande curiosità di sapere quale sarà il destino dei suoi personaggi. Le anticipazioni sul finale di Io sono Farah rivelano che Orhan vorrà che Tahir impedisca a Behnam di sottrarre la sua spedizione. Al tempo stesso, la polizia pretenderà dal criminale dettagli per fermare il padre adottivo di Mehmet. Tahir diviso tra due fuochi si affiderà a Hazir e Bekir per annullare la partenza del carico dall’Iran. Il criminale e la sua amata riusciranno poi a neutralizzare Behnam, costringendolo a recarsi davanti allo zio. Nel frattempo il cerchio si stringerà intorno ad Orhan ed il suo misterioso capo.

Io sono Farah anticipazioni sul finale della serie tv

Le anticipazioni sul finale di Io sono Farah rivelano che Tahir informerà Selim che il mandante di Orhan potrebbe essere il dottore che ha fatto da tramite con Behnam. Intanto, la protagonista distruggerà il filmato dell’omicidio di Ali Galip insieme a Bade e Gonul. La donna scoprirà poi che Tahir si è assunto la colpa per proteggerla. La dottoressa deciderà di affrontare le conseguenze per salvaguardare il suo amore. Allo stesso tempo, Tahir utilizzerà l’oro rubato da Behnam, fingendo che Orhan stia tentando di recuperare un carico mai arrivato. Il piano dell’uomo verrà scoperto tanto da venire ferito da alcuni uomini. Al funerale del criminale tutti piangeranno la sua perdita anche se il suo legame con Farah rimarrà in eterno.