Coppia del Grande Fratello 2024 vicina alle nozze: “Sarà in spiaggia..”

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Il Grande Fratello 2024 ha visto la nascita di diverse coppie. Tra queste vi è quella formata da Chiara Cainelli e Alfonso D’Apice, che hanno una relazione da più di un anno ormai. Proprio l’ex protagonista di Temptation Island ha rilasciato un’intervista a Di Più Tv, dove ha rivelato di avere importanti progetti per il futuro insieme alla sua fidanzata. In particolare, la coppia starebbe pensando di sposarsi. Alfonso D’Apice ha dichiarato le seguenti parole al settimanale: “Io e Chiara abbiamo iniziato a pensare al nostro giorno più bello: quello del nostro matrimonio. Non c’è stata nessuna richiesta ufficiale, conosciamo i nostri sentimenti e siamo ragazzi moderni. Io le ho promesso che la sposerò, lei l’ha promesso a me. Sarà in spiaggia qui a Napoli.”

Grande Fratello, Alfonso D’Apice pronto a sposare Chiara Cainelli

Alfonso D’Apice sarebbe pronto a sposare Chiara Cainelli dopo averla incontrata all’interno della casa del Grande Fratello 2024. Il napoletano ha dichiarato al settimanale: “Sarà a Napoli, coi nostri amici più cari, i testimoni, il celebrante e nessun altro. Chiara so che arriverà all’altare con l’abito bianco ed a suonare le note che accompagneranno tutta la cerimonia vorremmo che ci fosse il nostro cantante preferito Sal Da Vinci.“ Proprio il cantante napoletano si appresta a debuttare all’Eurovision Song Contest. L’uomo gareggerà per l’Italia nel corso della finale della competizione che si svolgerà il 16 maggio.