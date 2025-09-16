Io sono Farah in streaming a pagamento: la scelta di Mediaset infuria i fans

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Io sono Farah è stata tra le serie tv più viste nell’estate di Canale 5. Ogni puntata delle vicende di una madre single e del suo figlio gravemente malato aveva collezionato oltre il 23% di share per 2 milioni di telespettatori. Nonostante il grande successo, Mediaset aveva deciso di sospendere la serie tv da agosto sui teleschermi di Canale 5. Una sospensione che aveva scatenato il malcontento da parte dei fans che volevano sapere quando sarebbe tornata nuovamente su Canale 5. Ebbene, Io sono Farah non andrà più in onda in chiaro. Il portale Tv Sorrisi e Canzoni ha annunciato che la serie tv andrà in onda solo su Dreamers e Love, il canale abbonamento presente nella piattaforma in streaming Mediaset Infinity.

Io sono Farah trasmessa in streaming su Mediaset Infinity

Mediaset ha deciso di trasmettere Io sono Farah in streaming nel canale abbonamento presente su Mediaset Infinity dal titolo Dreamers e Love. Un vero e proprio colpo di scena da parte dei piani alti di Cologno Monzese dopo che alcune voci avevano annunciato il ritorno della serie tv con Demet Ozdemir a partire da novembre sui teleschermi di Canale 5. Le nuove puntate della dizi turca si focalizzeranno sulla dottoressa che deciderà di sposare Tahir per ottenere con più facilità il permesso di soggiorno per rimanere in Turchia dove assistere al figlio, gravemente malato.