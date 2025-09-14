La notte nel cuore anticipazioni 21 settembre: Melek rapita da Esat e Samet

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Tanti colpi di scena accadranno nel corso della nuova puntata de La notte nel cuore che il pubblico avrà modo di vedere domenica 21 settembre su Canale 5. Le anticipazioni della serie tv rivelano che Sevilay verrà portata a Villa Tahsin, dove avrà un confronto con Melek. Sarà qui che le due donne stringeranno un rapporto sincero. Sevilay raggiungerà poi l’avvocato in compagnia di Nuh prima di raggiungere la casa di montagna di Tahsin. Nel frattempo, Samet ed Esat faranno il loro arrivo alla tenuta insieme ad un comando armato per riportare Sevilay a casa. I due uomini non riusciranno a trovare la ragazza e per questo rapiranno Melek. Dagli spoiler de La notte nel cuore si apprende che la ragazza verrà presto liberata grazie all’aiuto di Bunyamin e Nihayet. Quest’ultima riporterà a casa la ragazza dopo essersi scusata con lei.

La notte nel cuore anticipazioni 21 settembre: Tahsin rivela a Sumru la sua identità

Le anticipazioni de La notte nel cuore in programma domenica 21 settembre su Rai 1 rivelano che Nuh e Tahsin raggiungeranno la tenuta Sansalan con un comando armato. Sarà qui che l’uomo deciderà di raccontare a Samet e Hikmet di essere il suo fratellastro. Tahsin poi rivelerà a Sumru la sua vera identità per poi confessare di provare dei sentimenti per lei. I due inizieranno a scambiarsi sguardi intensa mentre Nuh apparirà felice di avere Mekek e Sevilay al suo fianco. Nel corso del pranzo, Melek confiderà alla famiglia che è stata Nihayet a salvarla. Anche Sevilay confermerà la gentilezza della donna. La moglie di Cihan potrà trascorrere dei momenti di serenità alla tenuta di Tahsin che però saranno destinati a durare ancora per poco.