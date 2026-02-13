Io sono Farah quando finisce su Canale 5? Svelata la data

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Io sono Farah è tra le serie tv che stanno tenendo alta l’attenzione del pubblico italiano. La dizi turca si appresta a chiudere i battenti sui teleschermi di Canale 5, dove non è riuscita a bissare i clamorosi ascolti ottenuti la scorsa estate. Secondo alcune indiscrezioni circolate in rete le vicende della dottoressa iraniana e del figlio Kerim continueranno la sua messa almeno fino ad aprile quando andranno in onda le ultime puntate dove accadranno innumerevoli colpi di scena. Difatti, i diversi cambi di programmazione hanno fatto slittare la messa in onda del finale di Io sono Farah, che inizialmente era previsto per marzo.

Il finale di Io sono Farah in onda ad aprile

Le ultime puntate di Io sono Farah dovrebbero andare in onda ad aprile salvo cambi di programmazione dell’ultimo minuto. Le anticipazioni riguardanti il finale della seconda stagione della serie tv rivelano che Tahir, Bekir e Yilmaz organizzeranno un piano per smascherare Orhan. Allo stesso tempo, la protagonista interpretata da Demet Ozdemir avrà intenzione di costituirsi alla polizia come assassina di Ali Galip. La decisione non piacerà a Tahir, il quale farà in modo che la sua amata non finisca in prigione. Bade, invece, racconterà a Mehmet la verità in merito all’omicidio di Ali Galip. Il commissario deciderà quindi di aiutare Tahir e la protagonista ad uscire dai problemi.