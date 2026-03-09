Io sono Farah anticipazioni 9 marzo 2026: Farah vuole fuggire? Tahir le fa una promessa

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Su Canale 5 va in onda oggi, lunedì 9 marzo 2026, un nuovo episodio di Io sono Farah a partire dalle 14. Cosa succederà? Di sicuro le novità riusciranno a stupire ancora una volta i telespettatori.

Le anticipazioni di Io sono Farah rivelano che Farah è riuscita a salvare Ilyas e dopo aver affrontato Gonul ha scoperto la verità sul padre. Intanto Tahir si è consegnato a Mehmet, che era indeciso se arrestarlo oppure no, Salin però li ha coinvolti nel suo piano.

Anticipazioni Io sono Farah 9 marzo 2026: Tahir fa una richiesta a Farah e le fa una promessa

Behnam ha scoperto che sua madre ha una relazione con Akbar e per colpirli ha deciso di usare Merjan. Nel frattempo la protagonista si renderà conto che la soluzione più giusta forse è scappare perché sta diventando sempre più pericoloso restare nello stesso posto.

Le anticipazioni di Io sono Farah fanno poi sapere che Tahir proverà a convincere Farah a fidarsi di lui. L’uomo le prometterà di proteggerla, consapevole che dovrà affrontare coloro che li minacciano.