Io sono Farah anticipazioni 6 marzo 2026: Tahir accetta il ricatto di Orhan, Mehmet è fuori controllo

Su Canale 5 va in onda oggi, venerdì 6 marzo 2026, un nuovo episodio di Io sono Farah a partire dalle 14. Cosa succederà? Di sicuro le novità riusciranno a stupire ancora una volta i telespettatori.

Le anticipazioni di Io sono Farah rivelano che la protagonista riceverà un’interessante offerta lavorativa da un ospedale. Per la richiesta di annullamento di divorzio con Tahir potrebbe rivelarsi utile, infatti deciderà di accettare la proposta.

Anticipazioni Io sono Farah 6 marzo 2026: Orhan ricatta Tahir, Gönül cerca conforto in Bade

Per vendicarsi di Thair Behnam spera nella collaborazione con Orhan, il suo vero obiettivo però è quello di utilizzare le informazioni che ha contro Farah per ricattare Tahir costringendolo a far parte dell’organizzazione. L’uomo non vorrebbe cedere al suo ricatto, però non avrà altra scelta ma gli chiederà di non dire nulla alla sua amata.

Le anticipazioni di Io sono Farah fanno poi sapere che Mehmet sarà fuori controllo, in centrale non si fiderà più di nessuno perché è convinto che siano tutti contro di lui. Nel frattempo Gönül sarà molto spaventata per il ritrovamento del corpo di Ali Galip e cercherà il conforto di Bade.