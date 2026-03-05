Io sono Farah anticipazioni 5 marzo 2026: Behnam fa una proposta a Merjan, vuole il suo aiuto per…

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Su Canale 5 va in onda oggi, giovedì 5 marzo 2026, un nuovo episodio di Io sono Farah a partire dalle 14. Cosa succederà? Di sicuro le novità riusciranno a stupire ancora una volta i telespettatori.

Le anticipazioni di Io sono Farah rivelano che nella villa di Behnam è scoppiata una discussione tra Rahsan e Akbar. Lei non gli ha mai rivelato che Farah è la figlia di Gulsima, per questo motivo le ha detto di non volerne sapere più niente di lei.

Anticipazioni Io sono Farah 5 marzo 2026: Behnam chiede aiuto a Merjan

Orhan si è riavvicinata a Gonul, il suo obiettivo è quello di metterla contro Mehmet. Intanto Merjan cercherà di scoprire cosa si nasconde dietro la relazione tra Gulsima e suo padre.

Le anticipazioni di Io sono Farah fanno poi sapere che Merjan verrà distratta da Behnam, l’uomo infatti le farà una proposta. Di che si tratta? Le chiederà di aiutarlo a riconquistare l’affetto del piccolo Kerim.