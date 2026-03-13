SerieTVSpettacolo Italia

Io sono Farah anticipazioni 13 marzo 2026: Tahir e Farah bloccano Behnam e lo costringono a…

Tahir sotto pressione, lui e Farah riescono a fermare Behnam. Cosa succederà nella puntata di oggi di Io sono Farah.

Sara Fonte13 Marzo 2026
Anticipazioni Io sono Farah 13 marzo 2026
Farah di Io sono Farah (Screen Mediaset Infinity)
Su Canale 5 va in onda oggi, venerdì 13 marzo 2026, un nuovo episodio di Io sono Farah a partire dalle 14. Cosa succederà? Di sicuro le novità riusciranno a stupire ancora una volta i telespettatori.

Le anticipazioni di Io sono Farah rivelano che Orhan vuole che Tahir impedisca a Behnam di sottrarre la spedizione, anche lui infatti ha la stessa intenzione. Anche la Polizia però ha saputo del carico e ha chiesto al marito di Farah di rivelare delle informazioni per poter fermare Orhan.

Anticipazioni Io sono Farah 13 marzo 2026: Tahir sotto pressione, lui e Farah fermano Behnam

Per Tahir non sarà un momento semplice a causa della forte pressione che avverte da entrambe le parti. Cosa deciderà di fare? L’uomo si rivolgerà a Bekit e Hizir, infatti si affiderà a loro due per annullare dall’Iran la partenza del carico.

Le anticipazioni di Io sono Farah fanno poi sapere che Farah e suo marito riusciranno finalmente a bloccare Behnam. Tahir e la sua amata costringeranno l’uomo a presentarsi davanti allo zio.

