Io sono Farah anticipazioni 13 marzo 2026: Tahir e Farah bloccano Behnam e lo costringono a…

Su Canale 5 va in onda oggi, venerdì 13 marzo 2026, un nuovo episodio di Io sono Farah a partire dalle 14. Cosa succederà? Di sicuro le novità riusciranno a stupire ancora una volta i telespettatori.

Le anticipazioni di Io sono Farah rivelano che Orhan vuole che Tahir impedisca a Behnam di sottrarre la spedizione, anche lui infatti ha la stessa intenzione. Anche la Polizia però ha saputo del carico e ha chiesto al marito di Farah di rivelare delle informazioni per poter fermare Orhan.

Anticipazioni Io sono Farah 13 marzo 2026: Tahir sotto pressione, lui e Farah fermano Behnam

Per Tahir non sarà un momento semplice a causa della forte pressione che avverte da entrambe le parti. Cosa deciderà di fare? L’uomo si rivolgerà a Bekit e Hizir, infatti si affiderà a loro due per annullare dall’Iran la partenza del carico.

Le anticipazioni di Io sono Farah fanno poi sapere che Farah e suo marito riusciranno finalmente a bloccare Behnam. Tahir e la sua amata costringeranno l’uomo a presentarsi davanti allo zio.