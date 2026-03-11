Io sono Farah anticipazioni 11 marzo 2026: Tahir fa il doppio gioco, Ilyas perde la vita

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Su Canale 5 va in onda oggi, mercoledì 11 marzo 2026, un nuovo episodio di Io sono Farah a partire dalle 14. Cosa succederà? Di sicuro le novità riusciranno a stupire ancora una volta i telespettatori.

Le anticipazioni di Io sono Farah rivelano che Tahir ha confessato a Salim di aver falsificato alcune prove per mettere la protagonista nei guai. All’uomo ha chiesto di difenderla offrendogli in cambio delle informazioni in merito al mandante di Orhan.

Anticipazioni Io sono Farah 11 marzo 2026: Ilyas ha uno scompenso e muore prima di rivelare il piano di Behnam

Durante un confronto alla clinica veterinaria Tahir farà il doppio gioco con Farah. Quest’ultima ha provato a salvare la vita a Ilyas ma l’uomo morirà a causa di un improvviso scompenso.

Le anticipazioni di Io sono Farah fanno poi sapere che Ilyas non ha fatto in tempo a rivelare ciò che sapeva, infatti morendo porterà con sé le informazioni sul carico pericoloso che Behnam ha intenzione di far esplodere.