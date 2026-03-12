Io sono Farah anticipazioni 12 marzo 2026: Orhan fa una richiesta a Tahir, anche la Polizia ha bisogno di lui

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Su Canale 5 va in onda oggi, giovedì 12 marzo 2026, un nuovo episodio di Io sono Farah a partire dalle 14. Cosa succederà? Di sicuro le novità riusciranno a stupire ancora una volta i telespettatori.

Le anticipazioni di Io sono Farah rivelano che mentre Tahir sta facendo il doppio gioco Ilyas ha perso la vita. In ospedale la protagonista aveva provato a salvarlo ma l’uomo non ce l’ha fatta a causa di uno scompenso.

Anticipazioni Io sono Farah 12 marzo 2026: la Polizia vuole sfruttare Tahir per fermare Orhan

Orhan pretenderà che Tahir riesca a trovare un modo per impedire a Behnam di mettere in atto il suo piano, cioè di sottrarre la sua spedizione dal momento che lui ha lo stesso identico obiettivo.

https://www.youtube.com/watch?v=MTV58oczjQ0

La situazione però si complicherà per Tahir. Le anticipazioni di Io sono Farah fanno poi sapere che la Polizia è a conoscenza del carico e pretenderà delle informazioni utili da parte del marito di Farah per poter fermare Orhan.