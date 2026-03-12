Io sono Farah anticipazioni 12 marzo 2026: Orhan fa una richiesta a Tahir, anche la Polizia ha bisogno di lui
La Polizia vuole sfruttare Tahir per fermare il piano di Orhan. Cosa succederà nella puntata di oggi di Io sono Farah.
Su Canale 5 va in onda oggi, giovedì 12 marzo 2026, un nuovo episodio di Io sono Farah a partire dalle 14. Cosa succederà? Di sicuro le novità riusciranno a stupire ancora una volta i telespettatori.
Le anticipazioni di Io sono Farah rivelano che mentre Tahir sta facendo il doppio gioco Ilyas ha perso la vita. In ospedale la protagonista aveva provato a salvarlo ma l’uomo non ce l’ha fatta a causa di uno scompenso.
Anticipazioni Io sono Farah 12 marzo 2026: la Polizia vuole sfruttare Tahir per fermare Orhan
Orhan pretenderà che Tahir riesca a trovare un modo per impedire a Behnam di mettere in atto il suo piano, cioè di sottrarre la sua spedizione dal momento che lui ha lo stesso identico obiettivo.
La situazione però si complicherà per Tahir. Le anticipazioni di Io sono Farah fanno poi sapere che la Polizia è a conoscenza del carico e pretenderà delle informazioni utili da parte del marito di Farah per poter fermare Orhan.