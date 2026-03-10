Io sono Farah anticipazioni 10 marzo 2026: Tahir chiede aiuto a Salim, in cambio gli offre…

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Su Canale 5 va in onda oggi, martedì 10 marzo 2026, un nuovo episodio di Io sono Farah a partire dalle 14. Cosa succederà? Di sicuro le novità riusciranno a stupire ancora una volta i telespettatori.

Le anticipazioni di Io sono Farah rivelano che Bade ha rifiutato in lacrime la proposta di matrimonio di Mehmet perché si è sentita in colpa per avergli raccontato delle bugie nascondendogli la verità.

Anticipazioni Io sono Farah 10 marzo 2026: Tahir fa una confessione a Salim, c’entra Farah

Behnam dopo aver organizzato una cena con Merjan, sua madre e lo zio ha preso la pistola e li ha minacciati. L’uomo ha deciso di esiliare Rahsan in Iran, di mandare Akbar in prigione, Merjan invece ha scelto di tenerla con sé.

Le anticipazioni di Io sono Farah fanno poi sapere che Tahir il giorno seguente confiderà a Salim di aver falsificato alcune prove con lo scopo di incastrare Farah. L’uomo chiederà il suo aiuto per poterla difendere, in cambio gli offrirà delle informazioni in merito al mandante di Orhan.