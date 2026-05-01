“Investire con la Zes Unica”, a Foggia il Coordinatore Nazionale Avv. Romano – Giovedì 7 maggio il Forum di Confindustria
“Investire con la Zes Unica”, a Foggia il Coordinatore Nazionale Avv. Romano – Giovedì 7 maggio il Forum di Confindustria
Salatto Presidente Confindustria: «Occasione importante per le aziende del Sud»
Approfondimento sulle Zes, le Zone economiche speciali, partendo dalle opportunità
per le aziende intenzionate ad investire, dai tempi e dalle procedure da seguire per
investimenti e nuove assunzioni. L’argomento è al centro del Forum promosso da
Confindustria Foggia giovedì 7 maggio alle ore 15.30 nella sala Fantini alla presenza
di Giuseppe Romano, Coordinatore Nazionale della Zes Unica, Capo del Dipartimento
per il Sud.
Previsti inoltre gli interventi di Luca Cappuccio, Responsabile Finanza Agevolata Ala
Srl – Gruppo NSA (Sostenibilità-Simest), Gioacchino Colonna, Consulente di
Confindustria Foggia (Nidi, Tecnonidi e nuovo bando Turismo Invitalia), Benedetto
Fanelli, Consulente di Confindustria Foggia (Nuovo Piano Transizione 5.0 –
Iperammortamento).
«Un’occasione importante, forse unica, perchè le imprese interessate ad investire
con agevolazioni fiscali e burocrazia zero, nelle aree retroportuali pugliesi ed in
Capitanata possano ricevere un quadro dettagliato direttamente dal Coordinatore
Nazionale ZES Avvocato Romano», afferma il Presidente di Confindustria Foggia,
Potito Salatto, che introdurrà i lavori.
«Siamo convinti – aggiunge Salatto – dell’efficacia dello strumento, pertanto
riteniamo importante fornire chiarimenti e prospettive alle aziende chiamate a
rilanciare investimenti anche alla luce del neo bonus assunzioni del Governo, per i
datori di lavoro che occupano fino a 10 dipendenti over 35 disoccupati da almeno 24
mesi, che prevede un esonero contributivo fino a 650 euro mensili».