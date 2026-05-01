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“Investire con la Zes Unica”, a Foggia il Coordinatore Nazionale Avv. Romano – Giovedì 7 maggio il Forum di Confindustria



Salatto Presidente Confindustria: «Occasione importante per le aziende del Sud»

Approfondimento sulle Zes, le Zone economiche speciali, partendo dalle opportunità

per le aziende intenzionate ad investire, dai tempi e dalle procedure da seguire per

investimenti e nuove assunzioni. L’argomento è al centro del Forum promosso da

Confindustria Foggia giovedì 7 maggio alle ore 15.30 nella sala Fantini alla presenza

di Giuseppe Romano, Coordinatore Nazionale della Zes Unica, Capo del Dipartimento

per il Sud.



Previsti inoltre gli interventi di Luca Cappuccio, Responsabile Finanza Agevolata Ala

Srl – Gruppo NSA (Sostenibilità-Simest), Gioacchino Colonna, Consulente di

Confindustria Foggia (Nidi, Tecnonidi e nuovo bando Turismo Invitalia), Benedetto

Fanelli, Consulente di Confindustria Foggia (Nuovo Piano Transizione 5.0 –

Iperammortamento).



«Un’occasione importante, forse unica, perchè le imprese interessate ad investire

con agevolazioni fiscali e burocrazia zero, nelle aree retroportuali pugliesi ed in

Capitanata possano ricevere un quadro dettagliato direttamente dal Coordinatore

Nazionale ZES Avvocato Romano», afferma il Presidente di Confindustria Foggia,

Potito Salatto, che introdurrà i lavori.

«Siamo convinti – aggiunge Salatto – dell’efficacia dello strumento, pertanto

riteniamo importante fornire chiarimenti e prospettive alle aziende chiamate a

rilanciare investimenti anche alla luce del neo bonus assunzioni del Governo, per i

datori di lavoro che occupano fino a 10 dipendenti over 35 disoccupati da almeno 24

mesi, che prevede un esonero contributivo fino a 650 euro mensili».