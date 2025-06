[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Interruzione CUP e Contact Center il 17 e il 18 giugno 2025 per completare la migrazione al cloud regionale di InnovaPuglia

In via di completamento le operazioni di migrazione dell’infrastruttura digitale a supporto del Centro Unico di Prenotazione (CUP) al cloud regionale di InnovaPuglia. ASL Foggia comunica che il 17 e il 18 giugno 2025, per consentire gli ultimi interventi, si rende necessaria l’interruzione dei servizi CUP (Centro Unico di Prenotazione) e Contact Center, con conseguente attività di prenotazione, pagamento e gestione delle agende. Per questo, l’Azienda sanitaria si scusa anticipatamente con gli utenti per i disagi e precisa che le attività riprenderanno in maniera regolare il 19 giugno, rispettando gli orari consueti.

IL PROGETTO

Il progetto, avviato nel 2024 e finanziato con fondi rinvenienti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza M1C1, Multimisura 1.1 e 1.2, “Infrastrutture digitali e abilitazione cloud”, è stato realizzato nel rispetto degli standard di sicurezza e protezione dei dati, in linea con il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) e le normative nazionali.

I VANTAGGI

Gli interventi sono stati programmati per implementare i sistemi di crittografia avanzata, avere l’autenticazione a più fattori, monitorare costantemente le minacce, eseguire backup automatici e piani di disaster recovery, garantire la massima tutela dei dati sensibili dei cittadini.

Una volta terminati le operazioni di potenziamento tecnologico, il sistema CUP sarà più sicuro e accessibile, avrà una maggiore continuità operativa, con tempi di risposta rapidi. La nuova infrastruttura cloud, inoltre, consentirà una gestione più flessibile delle risorse e una più efficace integrazione con altri servizi digitali regionali e nazionali.