Integratore richiamato per salmonellosi resistente agli antibiotici: allerta del Ministero della Salute

Il Ministero della Salute ha lanciato un avviso pubblico ai consumatori riguardo il richiamo dal commercio di un integratore a base di moringa in capsule, dopo diversi casi di salmonellosi resistenti agli antibiotici segnalati negli Stati Uniti. Il prodotto coinvolto è venduto a marchio Rosabella.

La distribuzione del prodotto è curata dalla Ambrosia Brands LLC, che ha richiamato 52 lotti delle Rosabella Moringa Capsules da 60 capsule. Il prodotto è disponibile anche su piattaforme di e-commerce come Ebay, Shein e TikTok Shop. Il Ministero raccomanda di non acquistare i lotti interessati e di non consumare né cedere il prodotto se già presente in casa.

Tutti i lotti richiamati iniziano con il numero “1356”, seguito dal numero di lotto di 7 cifre e dal numero “1” o “2” (esempio: “1356-5060080-1”). Le scadenze dei lotti richiamati vanno da marzo a novembre 2027.

L’allerta è partita dagli Stati Uniti, dove i Centers for Disease Control and Prevention (CDC) hanno confermato 7 casi di Salmonella Newport in 7 stati, con 3 persone ricoverate. Il batterio si è dimostrato resistente a tutti gli antibiotici di prima linea e a quelli alternativi comunemente utilizzati per trattare le salmonellosi, spiega il Ministero della Salute.

In Italia, l’allerta è stata diffusa tramite il punto di contatto RASFF della Commissione Europea e la European Food Safety Authority (EFSA), che hanno segnalato il focolaio correlato al consumo dell’integratore.

Per ulteriori dettagli sui lotti interessati e le modalità di richiamo, è possibile consultare l’avviso ufficiale del Ministero della Salute.