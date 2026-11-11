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“Insieme per la vita: il valore della donazione”, un incontro per sensibilizzare sulla donazione di organi e tessuti

Il 14 novembre all’Auditorium Cinecircolo Piergiorgio Frassati esperti, testimonianze e approfondimenti per promuovere la cultura della donazione e il valore della vita

Sabato 14 novembre 2026, a partire dalle ore 18, presso l’Auditorium Cinecircolo Piergiorgio Frassati della Parrocchia San Giuseppe Artigiano, a San Giovanni Rotondo professionisti del mondo sanitario, esperti e operatori impegnati nel settore dei trapianti si confronteranno sui diversi aspetti legati alla donazione di organi e tessuti.

Sensibilizzare giovani e adulti sull’importanza della donazione di organi e tessuti, promuovendo l’informazione e la consapevolezza su un gesto capace di offrire nuove possibilità di vita: è questo l’obiettivo della giornata di sensibilizzazione “Insieme per la vita: il valore della donazione”.

Il programma prevede interventi dedicati all’idoneità e al mantenimento del potenziale donatore, alla diagnosi di morte cerebrale, alle procedure per la donazione e al coordinamento della rete nazionale dei trapianti. Spazio anche agli aspetti medico-legali, al ruolo della psicologia e della Chiesa, con testimonianze e un momento finale di confronto con il pubblico.

Programma

18:00 Apertura e presentazione dei dirigenti del CRAL

18:20 Saluti istituzionali con Floriana Natale, sindaco di San Giovanni Rotondo, Gabriella De Vincentis e Gino Gumirato per Casa Sollievo della Sofferenza, Giuseppe Palladino per BCC San Giovanni Rotondo, Donato Antonacci per Gargano Vita, Maria Nobili e Carolina Conversano per AIDO Foggia, Tiziano Pomarico per AVIS, Michele Marcucci per FRATRES e don Domenico Facciorusso per la Parrocchia San Giuseppe Artigiano

18:45 Carmine Mione, anestesista rianimatore, sull’idoneità e il mantenimento del potenziale donatore

19:00 Pietro Di Viesti, neurologo, sulla diagnosi di morte cerebrale con criteri neurologici

19:15 Angelo Tancredi, anestesista rianimatore, sulla procedura donativa e sul coordinamento della Rete nazionale trapianti

19:30 Nicola Giuliani, medico legale, sugli aspetti medico-legali dei trapianti di organi e tessuti

19:45 Maria Erika Di Viesti, psicologa, con l’intervento «Dal dolore al dono: quando la morte può generare vita»

20:00 Don Vincenzo D’Arienzo e don Domenico Facciorusso sul ruolo della Chiesa

20:15 Testimonianze

20:30 Domande e risposte

21:00 Chiusura dei lavori