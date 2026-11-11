“Insieme per la vita: il valore della donazione”, un incontro per sensibilizzare sulla donazione di organi e tessuti
“Insieme per la vita: il valore della donazione”, un incontro per sensibilizzare sulla donazione di organi e tessuti
Il 14 novembre all’Auditorium Cinecircolo Piergiorgio Frassati esperti, testimonianze e approfondimenti per promuovere la cultura della donazione e il valore della vita
Sabato 14 novembre 2026, a partire dalle ore 18, presso l’Auditorium Cinecircolo Piergiorgio Frassati della Parrocchia San Giuseppe Artigiano, a San Giovanni Rotondo professionisti del mondo sanitario, esperti e operatori impegnati nel settore dei trapianti si confronteranno sui diversi aspetti legati alla donazione di organi e tessuti.
Sensibilizzare giovani e adulti sull’importanza della donazione di organi e tessuti, promuovendo l’informazione e la consapevolezza su un gesto capace di offrire nuove possibilità di vita: è questo l’obiettivo della giornata di sensibilizzazione “Insieme per la vita: il valore della donazione”.
Il programma prevede interventi dedicati all’idoneità e al mantenimento del potenziale donatore, alla diagnosi di morte cerebrale, alle procedure per la donazione e al coordinamento della rete nazionale dei trapianti. Spazio anche agli aspetti medico-legali, al ruolo della psicologia e della Chiesa, con testimonianze e un momento finale di confronto con il pubblico.
Programma
18:00 Apertura e presentazione dei dirigenti del CRAL
18:20 Saluti istituzionali con Floriana Natale, sindaco di San Giovanni Rotondo, Gabriella De Vincentis e Gino Gumirato per Casa Sollievo della Sofferenza, Giuseppe Palladino per BCC San Giovanni Rotondo, Donato Antonacci per Gargano Vita, Maria Nobili e Carolina Conversano per AIDO Foggia, Tiziano Pomarico per AVIS, Michele Marcucci per FRATRES e don Domenico Facciorusso per la Parrocchia San Giuseppe Artigiano
18:45 Carmine Mione, anestesista rianimatore, sull’idoneità e il mantenimento del potenziale donatore
19:00 Pietro Di Viesti, neurologo, sulla diagnosi di morte cerebrale con criteri neurologici
19:15 Angelo Tancredi, anestesista rianimatore, sulla procedura donativa e sul coordinamento della Rete nazionale trapianti
19:30 Nicola Giuliani, medico legale, sugli aspetti medico-legali dei trapianti di organi e tessuti
19:45 Maria Erika Di Viesti, psicologa, con l’intervento «Dal dolore al dono: quando la morte può generare vita»
20:00 Don Vincenzo D’Arienzo e don Domenico Facciorusso sul ruolo della Chiesa
20:15 Testimonianze
20:30 Domande e risposte
21:00 Chiusura dei lavori