Infermieri del Policlinico Riuniti Foggia in protesta: ore sottratte e straordinari non pagati.

Sindacati: le ore dei riposi infrasettimanali saranno restituite.

Collettivo infermieri autonomo: furti da banditi!

Collettivo Infermieri Autonomo: Tutti gli Infermieri con ore negative? Falso.

Le ore infrasettimanali verranno restituite e i rebo (ore in più ) se non utilizzate, potranno essere retribuite annualmente. Sarà così? Ancora nessuna conferma dalla Direzione strategica che prende tempo.

Solo un pretesto per risparmiare sugli straordinari.

All’unisono Cgil CISL e UIL e Fials con una intesa sindacale pressano la Direzione strategica: le ore sottratte ai dipendenti vanno restituite senza alcun debito orario.

I festivi infrasettimanali sono effettivi turni di lavoro e le ore lavorate vanno aggiunte e non sottratte come fossero straordinari.

Il CIA però alza il tiro:

gli infermieri che avevano diritto al pagamento dello straordinario mensile da gennaio 2024 ad oggi trovandosi con le ore negative vedono congelarsi i pagamenti.

Allora ci chiediamo: chi risponderà più al telefono per coprire i turni?

Una manovra poco consona al lavoratore infermiere, che grida alla truffa aziendale se le ore non verranno restituite in accredito.

Fermento degli infermieri anche nei reparti. Si scoprono che molte coordinatrici non hanno scaricato ferie, malattie, infortuni, concedi, rebo ecc…, che vanno ad amplificare il debito orario.

Attenzione! Molte coordinatrici propongono addirittura di raddoppiare i turni o di lavorare sui riposi. Senza il consenso o riunione dei dipendenti. Proposte intuitive e antisindacali solo per “proteggersi” dai risparmi aziendali.

Si ricorda che l’infrazione delle oltre 12 ore lavorative nell’arco della giornata è sanzionabile a chi ha obbligato il dipendente ad esercitare la prestazione lavorativa anche su tacito assenso.

Conclusioni: Cosa succederà?

Con la restituzione delle ore festive infrasettimanali e le ore in più (Rebo) 2022, 2023 che tutti hanno a disposizione (vedi cartellino timbrature) e successivamente con accredito ore 2024-2025 per effetto delle ore infrasettimanali restituite, tutte le ore ritorneranno in positivo o a pareggio. Gli unici effetti collaterali saranno: il debito orario verrà normalmente sanato, ma c’è chi nei reparti avrà cambiato metodica di turni, lavorando giorni in più, con ulteriore stress turistico di personale infermieristico obbligato e in affanno a pareggiare il debito orario “imposto” e pianificato. Le ore in più, banca ore in attivo del 2022, 2023 come al solito non verranno mai pagate (perché vengono spezzettate sulla soglia delle oltre 60 ore) ma messe a recupero o in scadenza e gli straordinari lavorati per effetto delle ore negative non saranno mai pagati in formula retroattiva per tutto il 2024.

E finiamo in suspense con l’attesa del secondo scaglione delle “vecchie progressioni orizzontali” ancora in fase di determinazione e non ancora versate ai dipendenti.

Collettivo infermieri autonomo: Il bilancio aziendale non è più critico ma in ripresa e con più ricavi. Il Personale di quest’Azienda oltretutto, come da recenti episodi di cronaca saliti alla ribalta nazionale, lavora in condizioni ambientali sempre più critiche e difficili. Concedeteci almeno di riavere ciò che ci è stato sottratto per effetti lavorativi.

Collettivo Infermieri Autonomo

Ospedali Riuniti – Foggia