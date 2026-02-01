Incendio in appartamento a Castellamonte, un intossicato

Un incendio è divampato oggi, domenica 1 febbraio, all'interno di un appartamento in via Buffa a Castellamonte, in provincia di Torino. Il rogo si è sviluppato intorno all'ora di pranzo per cause anco...

Un incendio è divampato oggi, domenica 1 febbraio, all'interno di un appartamento in via Buffa a Castellamonte, in provincia di Torino. Il rogo si è sviluppato intorno all'ora di pranzo per cause ancora in corso di accertamento. Un uomo che si trovava all'interno dell'alloggio è rimasto intossicato.

I soccorsi e il trasferimento in ospedale

Il residente dell'appartamento ha inalato i fumi prodotti dalle fiamme ed è stato soccorso dal personale medico giunto a bordo di un'ambulanza del 118. L'uomo è stato successivamente trasferito all'ospedale di Ivrea per le cure del caso. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Come riportato in altri casi recenti, la rapidità dei soccorsi è stata determinante.

L'intervento dei vigili del fuoco

Per le operazioni di spegnimento sono intervenuti i vigili del fuoco delle stazioni di Castellamonte e Cuorgnè. Le squadre hanno lavorato per domare le fiamme e mettere in sicurezza lo stabile. Al momento non sono note le cause che hanno scatenato il rogo, sulle quali sono in corso le indagini.

Accertamenti in corso

Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'incendio. Non si esclude alcuna ipotesi, da un malfunzionamento di apparecchi elettrici a una possibile distrazione. L'appartamento ha riportato danni significativi e sarà oggetto di perizia tecnica.