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Imprese a Foggia: lieve flessione nel I trimestre 2026. Il saldo è negativo, ma prosegue il rafforzamento strutturale in atto. Le società di capitali trainano la crescita nel I trimestre dell’anno.

Foggia, 27 aprile 2026 – Il primo trimestre del 2026 si è aperto con segnali complessivamente positivi per il sistema imprenditoriale italiano, con un saldo attivo a livello nazionale, particolarmente sostenuto dalla dinamica favorevole riscontrata nel Mezzogiorno.

In controtendenza rispetto al dato regionale, la provincia di Foggia ha registrato una lieve flessione. Il saldo complessivo del tessuto imprenditoriale è risultato negativo, pari a -49 imprese, frutto di 1.191 nuove iscrizioni a fronte di 1.240 cessazioni. Questo dato si traduce in un tasso di crescita trimestrale contenuto, pari a -0,07%. Tale contrazione è considerata in linea con la fisiologica debolezza che caratterizza l’inizio dell’anno, periodo in cui si concentra la chiusura di molte attività maturate a fine esercizio.

L’analisi per forma giuridica rivela una trasformazione strutturale significativa, che evidenzia il progressivo rafforzamento del sistema imprenditoriale locale:

Società di capitali: si confermano il segmento più dinamico, registrando un saldo ampiamente positivo di +253 imprese (400 iscrizioni e 147 cessazioni), con un tasso di crescita dell’1,42%. Questo rappresenta un segnale di progressivo rafforzamento della struttura imprenditoriale.

Ditte individuali: registrano la flessione più rilevante, con un saldo negativo di -287 unità (-0,65%), che incide in maniera determinante sul dato complessivo negativo. Su queste, tradizionalmente più esposte alle incertezze del contesto economico, permane una maggiore fragilità.

Altre forme giuridiche: le società di persone sono in calo (-16 unità; -0,34%), mentre le altre forme giuridiche mantengono una sostanziale stabilità (+1 unità; +0,04%).

Al 31 marzo 2026, lo stock complessivo delle imprese registrate in provincia di Foggia si attesta a 69.540 unità.

Il quadro del I trimestre 2026 delinea pertanto una progressiva transizione verso forme societarie più strutturate e capitalizzate, in cui la crescita delle società di capitali mitiga l’impatto negativo derivante dalla contrazione delle ditte individuali.