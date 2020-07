Il South Working, lavorare al sud vivendo al nord

l’idea rivoluzionaria post covid che sta rendendo le città del sud piene di vita.

In questi mesi si parla tantissimo di Smart Working 💻 moltissimi ragazzi del Sud ormai trasferiti al nord per lavoro sono tornati nella terra d’origine per affrontare questi mesi di post covid, lavorando da casa.

Cosi è nato il South Working – Lavorare dal Sud un progetto pilota lanciato da venti professionisti trentenni che coinvolge i comuni di Milano e Palermo, e rispettive aziende e dipendenti, e ipotizza la possibilità per dipendenti di aziende con sede al nord di lavorare al sud in smart working per alcuni periodi. L’obiettivo è di mitigare le disparità di lavoro tra le due parti d’Italia e prospettare un modo alternativo per concepire il lavoro nel nostro Paese.

Come dal post pubblicato dai social di POP Officine popolari, In effetti non è male l’aria che si vive in città in questi mesi, 😍 mai giugno e gli inizi di Luglio erano stati cosi pieni di vita, proprio grazie al fatto che quasi tutti gli studenti universitari e molti lavoratori dal nord sono in città per lavorare da casa. Le città del sud con questa modalità risolverebbero molti dei problemi economici e le perdite di giovani “menti”. 😎

Certo sarebbe ancor più bello che i giovani “costretti” al Sud per questo lavoro a distanza possano essere motore di attività e di idee in questi mesi. 🚀 vedremo se per “osmosi” riusciranno a vivacizzare i giovani residenti 🚀

Inoltre a volte a casa non è sempre possibile avere lo spazio adatto o la concentrazione giusta per poter lavorare o studiare.📕 Ed ecco la soluzione più semplice, Condividere uno spazio in cui oltre all’ambiente confortevole puoi contare su Wi-fi, 🖥 presa di corrente, giusto spazio, servizi e soprattutto la possibilità di “condividere” il tuo spazio in “economia” con altri che hanno la tua stessa voglia 📌 In città ci sono 2 spazi di co-working che vi consigliamo di contattare nel caso aveste voglia di trovare i vostri spazi con tutti i servizi annessi. ✏️

📌 Orto Urbano in Piazza S. Camillo De Lellis, 20

📌 Coworking Smart Lab in Via Calle del Porto, Torre B

Il South Working riuscirá a risolvere in parte i problemi “lavorativi” ed economici del sud ⁉️